В Махачкале пять частных домов получили повреждения в результате пожара
В результате пожара в Махачкале повреждения получили пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Дагестану.
Возгорание началось в частном доме в Советском районе города, к моменту прибытия спасателей на место огонь охватил два дома и распространился по площади 300 кв. м.
«Пострадавших нет. Привлекается порядка 50 человек и 13 единиц техники», — сообщили в МЧС.
По информации администрации города, к месту ЧП организовали подвоз воды.
Позднее огонь локализовали на площади 500 кв. м., он распространился на другие дома, к полуночи 28 июня пожар потушили.
27 июня в Азове загорелись два частных дома на площади 350 кв. м. Сначала загорелся один из домов и гараж, но из-за плотной застройки огонь перешел на кровлю соседнего жилого здания. В тушении пожара задействовали 37 человек и 11 единиц техники.
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