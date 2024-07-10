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В Минобрнауки поддержали идею включить в учебник для вузов спецоперацию

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Минобрнауки России поддерживает концепцию преподавания истории, согласно которой учебники истории России для вузов должны включать в себя события современности, в том числе ход военной операции на Украине. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Константин Могилевский.

«Подход заключается в том, что нужно продолжить повествование до сегодняшнего дня для того, чтобы обучающиеся могли бы проследить тенденции, которые идут из, может быть, глубин веков и формируют в известной степени настоящее», — цитирует Могилевского ТАСС.

По его словам, в учебнике истории будут отражены предпосылки специальной военной операции, ее цели, задачи и основные этапы проведения.

Могилевский также добавил, что 16 июля пройдет заседание экспертного совета по развитию исторического образования при Министерстве науки и высшего образования России, в ходе которого будет утверждена новая концепция редакции учебника.

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В 2023 году в Москве представили обновленный учебник истории для старшеклассников, в котором полностью переписали разделы, посвященные периоду с 1970-х годов, а также добавили новый, включающий военную операцию на Украине.

В том же году Могилевский сообщил, что в российских вузах с 1 сентября 2024 года введут новый курс российской истории, предназначенный для студентов неисторических специальностей. При этом минимальное время изучения истории России в вузах страны будет увеличено до 144 академических часов для студентов всех направлений.

Теги
Минобрнауки учебники история концепция образование
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