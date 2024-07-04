 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ректоры предложили учить иностранные языки по российским учебникам

Николай Кропачев
Николай Кропачев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В университетах должны обучать по учебникам, разработанным в России, это касается и учебников по иностранным языкам — с таким предложением на съезде Российского союза ректоров выступил ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев, передает корреспондент РБК.

Кропачев отметил, что это предложение отражает позицию ректоров 60 вузов, которые приняли участие в обсуждении на профильной секции съезда. По словам Кропачева, его поддерживают в том числе преподаватели лингвистики.

Участники обсуждения также пришли к выводу, что учебники, которые сейчас используются, не соответствуют указу президента о госполитике по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Такие учебники необходимо создать, отметил Кропачев.

Кроме того, ректоры предложили вузам провести анализ всех локальных актов, научно-методических рекомендаций, научных планов и других документов на соответствие указа президента о госполитике по сохранению и укреплению традиционных ценностей. «Опыт Санкт-Петербургского университета показывает: есть что менять», — сказал Кропачев.

СПбГУ входит в консорциум вузов, где под руководством экспертов университета участники объединения занимаются оценкой действующего законодательства на предмет соответствия традиционным ценностям. Кропачев ранее говорил, что к работе консорциума необходимо привлечь внимание депутатов Государственной думы, а также сенаторов Совета Федерации.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
СПбГУ ректор предложение иностранный язык
Материалы по теме
Из федерального списка учебников убрали книги экономиста-иноагента
Политика
Президент РАН заявил о вопросах академиков ко многим школьным учебникам
Политика
В историческое просвещение вписали единые учебники и контроль видеоигр
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 17:45
Путин заявил, что видел фрагменты дебатов Байдена и Трампа Политика, 18:26
Допущенный на Олимпиаду россиянин вышел в третий круг Уимблдона Спорт, 18:23
Госдума одобрила проект, отводящий дачникам три года на освоение земли Недвижимость, 18:18
Ректоры предложили учить иностранные языки по российским учебникам Общество, 18:17
Глава Ирана предложил создать для ШОС единую валюту Экономика, 18:17
Медведев раскрыл число контрактников, поступивших на службу с начала года Политика, 18:09
Индикатор дохода майнинга биткоина установил новый исторический минимум Крипто, 18:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российская теннисистка Калинская вышла в третий круг Уимблдона Спорт, 17:56
Шортисты акций Tesla потеряли за два дня свыше $3,5 млрд Инвестиции, 17:53
Роскомнадзор сообщил о 25 заблокированных VPN-сервисах для iOS Политика, 17:52
Набиуллина назвала условие для финансовой изоляции России Финансы, 17:50
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 17:43
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро Инвестиции, 17:41
Следствие попросило арестовать попавшего под санкции США полковника Политика, 17:35