Ректоры предложили учить иностранные языки по российским учебникам

Николай Кропачев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В университетах должны обучать по учебникам, разработанным в России, это касается и учебников по иностранным языкам — с таким предложением на съезде Российского союза ректоров выступил ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев, передает корреспондент РБК.

Кропачев отметил, что это предложение отражает позицию ректоров 60 вузов, которые приняли участие в обсуждении на профильной секции съезда. По словам Кропачева, его поддерживают в том числе преподаватели лингвистики.

Участники обсуждения также пришли к выводу, что учебники, которые сейчас используются, не соответствуют указу президента о госполитике по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Такие учебники необходимо создать, отметил Кропачев.

Кроме того, ректоры предложили вузам провести анализ всех локальных актов, научно-методических рекомендаций, научных планов и других документов на соответствие указа президента о госполитике по сохранению и укреплению традиционных ценностей. «Опыт Санкт-Петербургского университета показывает: есть что менять», — сказал Кропачев.

СПбГУ входит в консорциум вузов, где под руководством экспертов университета участники объединения занимаются оценкой действующего законодательства на предмет соответствия традиционным ценностям. Кропачев ранее говорил, что к работе консорциума необходимо привлечь внимание депутатов Государственной думы, а также сенаторов Совета Федерации.