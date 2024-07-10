Во Франции опровергли продажу билетов на прямые рейсы из Парижа в Москву

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Французская авиакомпания Air France по ошибке выставила на продажу билеты на прямые рейсы из Парижа в Москву, заявили в пресс-службе компании.

«Рейсы Air France в Москву и из нее на данный момент приостановлены. Возможно, рейсы временно отображались, но эта проблема уже решена», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Накануне на сайте авиакомпании появились билеты на июнь 2025 года, при этом все этапы заказа вплоть до оплаты билетов были доступны. Средняя стоимость стандартных билетов с багажом на одного человека в одну сторону составляла примерно €280.

В феврале 2022 года европейские авиакомпании прекратили полеты в Россию из-за военной спецоперации на Украине. В том же месяце Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией, а Россия в ответ запретила полеты над территорией страны для самолетов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады.