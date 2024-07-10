 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Страна» сообщила о четырех сожженных за ночь машинах бойцов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Автомобиль Nissan X-Trail
Автомобиль Nissan X-Trail (Фото: rv.npu.gov.ua)

Четыре автомобиля служащих ВСУ сожгли на Украине в ночь на 10 июля, сообщает «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Страна» сообщила о поджоге машины сотрудника военкомата в Одессе
Общество
Фото:Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Поджоги машин зафиксированы сразу в трех регионах. Первый случай произошел во Львове. Там подожгли автомобиль Mitsubishi Pajero, принадлежащий военному из 80-й штурмовой бригады. На месте инцидента были найдены две бутылки с керосином.

Два автомобиля моделей SsangYong и Nissan Navara сожгли в Одессе. Четвертый случай произошел в городе Ровно, где подожгли автомобиль Nissan X-Trail. Его, по информации источника, для передачи военным ВСУ привезли волонтеры.

«По данным фактам открыто уголовное дело по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ», — сообщает канал.

Поджоги автомобилей служащих ВСУ происходят не первый раз. Аналогичные ситуации были зафиксированы на Украине в конце прошлого месяца. Тогда в ночь на 29 июня неизвестные подожгли три автомобиля в Изюме и Одессе. 23 июня неизвестные сожгли машину сотрудника территориального центра комплектования (украинского военкомата) по Приморскому району Одессы.

Теги
Украина Одесса Ровно Львов ВСУ поджог Автомобили
Материалы по теме
«Страна» узнала о поджоге трех автомобилей военных в Изюме и Одессе
Общество
«Страна» сообщила о поджоге машины сотрудника военкомата в Одессе
Общество
Полиция Киева начала расследование после избиения экс-военнослужащего ВСУ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 17:37
Англия и Нидерланды объявили стартовые составы. Что происходит на Евро Спорт, 21:20
Клуни призвал Байдена спасти демократию и выйти из президентской гонки Политика, 21:12
Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи комментатора «Би-би-си» Общество, 21:05
В Дортмунде произошло столкновение английских и голландских фанатов Спорт, 21:02
Стали известны все полуфиналисты Уимблдона Спорт, 20:46
Росрыболовство заявило о желании США вернуть монополию на рыбных рынках Бизнес, 20:38
Главе футбола Аргентины на полуфинале Кубка Америки весь матч утирали лоб Спорт, 20:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Адвокат рассказал о состоянии Кара-Мурзы в тюремной больнице Политика, 20:30
«Страна» сообщила о четырех сожженных за ночь машинах бойцов ВСУ Политика, 20:14
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездок РБК и Millennium, 20:05
«Дом.РФ» назвал регионы, где можно оформить семейную ипотеку Недвижимость, 20:04
Нидерланды сообщили, что передадут Украине 24 истребителя F-16 Политика, 20:02
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября Экономика, 19:57
Столтенберг отказался назвать точную дату вступления Украины в НАТО Политика, 19:55