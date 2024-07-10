Автомобиль Nissan X-Trail (Фото: rv.npu.gov.ua)

Четыре автомобиля служащих ВСУ сожгли на Украине в ночь на 10 июля, сообщает «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поджоги машин зафиксированы сразу в трех регионах. Первый случай произошел во Львове. Там подожгли автомобиль Mitsubishi Pajero, принадлежащий военному из 80-й штурмовой бригады. На месте инцидента были найдены две бутылки с керосином.

Два автомобиля моделей SsangYong и Nissan Navara сожгли в Одессе. Четвертый случай произошел в городе Ровно, где подожгли автомобиль Nissan X-Trail. Его, по информации источника, для передачи военным ВСУ привезли волонтеры.

«По данным фактам открыто уголовное дело по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ», — сообщает канал.

Поджоги автомобилей служащих ВСУ происходят не первый раз. Аналогичные ситуации были зафиксированы на Украине в конце прошлого месяца. Тогда в ночь на 29 июня неизвестные подожгли три автомобиля в Изюме и Одессе. 23 июня неизвестные сожгли машину сотрудника территориального центра комплектования (украинского военкомата) по Приморскому району Одессы.