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Общество ,  
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Все суды Словакии проверили из-за сообщения о взрывном устройстве

Фото: NGCHIYUI / Fotodom / Shutterstock
Фото: NGCHIYUI / Fotodom / Shutterstock

Полиция Словакии расследует угрозу взрыва в зданиях судов по всей стране, сообщило словацкое новостное агентство TASR.

Пресс-секретарь регионального управления полиции в Трнаве Михаэла Улехлова пояснила, что в оперативный центр управления поступило сообщение с линии 112, что «в суде находится бомба».

Улехлова добавила, что полиция «принимает все меры, связанные с проверкой безопасности в судах».

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В марте 2024 года суд приговорил готовившего взрыв в здании суда в Подмосковье россиянина к 19 годам колонии строгого режима. Судья счел доказанным, что подсудимый связался с террористами в соцсетях, прошел дистанционное обучение и приобрел компоненты для сборки взрывного устройства, чтобы устроить взрыв в здании одного из подмосковных судов.

Теги
Словакия суд взрывное устройство полиция
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