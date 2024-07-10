Все суды Словакии проверили из-за сообщения о взрывном устройстве

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Полиция Словакии расследует угрозу взрыва в зданиях судов по всей стране, сообщило словацкое новостное агентство TASR.

Пресс-секретарь регионального управления полиции в Трнаве Михаэла Улехлова пояснила, что в оперативный центр управления поступило сообщение с линии 112, что «в суде находится бомба».

Улехлова добавила, что полиция «принимает все меры, связанные с проверкой безопасности в судах».

В марте 2024 года суд приговорил готовившего взрыв в здании суда в Подмосковье россиянина к 19 годам колонии строгого режима. Судья счел доказанным, что подсудимый связался с террористами в соцсетях, прошел дистанционное обучение и приобрел компоненты для сборки взрывного устройства, чтобы устроить взрыв в здании одного из подмосковных судов.