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В Москве задержали подозреваемого в отправке девушке взрывного устройства

Полиция задержала подозреваемого в отправке девушке в Троицке посылки со взрывчаткой

Часть обертки взрывного устройства Фото:moscowproc / Telegram

Полиция задержала подозреваемого в отправке посылки со взрывным устройством девушке в Троицке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

26-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы 22-летней девушке пришла посылка, которая при открытии загорелась. Пострадавшей оказали медицинскую помощь — по данным телеграм-канала Baza, она получила ожоги лица.

Коробка была оставлена возле подъезда, на ней были указаны имя и фамилия девушки, уточнили в прокуратуре. Посылку обнаружила соседка, она сообщила об этом матери адресатки. Baza со ссылкой на саму девушку писала, что в последнее время ей никто не угрожал, в конфликтах она не участвовала. Пострадавшая, однако, сообщила, что несколько лет назад за ней начал ухаживать молодой человек, она отказала, после чего тот начал ее преследовать.

Теги
Москва взрывчатка взрывное устройство посылка полиция МВД
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