В Москве задержали подозреваемого в отправке девушке взрывного устройства

Полиция задержала подозреваемого в отправке посылки со взрывным устройством девушке в Троицке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

26-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы 22-летней девушке пришла посылка, которая при открытии загорелась. Пострадавшей оказали медицинскую помощь — по данным телеграм-канала Baza, она получила ожоги лица.

Коробка была оставлена возле подъезда, на ней были указаны имя и фамилия девушки, уточнили в прокуратуре. Посылку обнаружила соседка, она сообщила об этом матери адресатки. Baza со ссылкой на саму девушку писала, что в последнее время ей никто не угрожал, в конфликтах она не участвовала. Пострадавшая, однако, сообщила, что несколько лет назад за ней начал ухаживать молодой человек, она отказала, после чего тот начал ее преследовать.