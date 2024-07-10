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В Сочи загорелся районный суд

В центре Лазоревского района произошел пожар, горит крыша районного суда. Его пытаются потушить 14 пожарных

В Сочи загорелся районный суд
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В Сочи загорелось здание суда в Лазаревском районе, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Загорелась крыша, огонь распространился на 300 кв. м. Пожар тушат 14 человек при помощи четырех машин.

Очаг пожара — на третьем мансардном этаже, эвакуированы 40 человек, уточняет Shot.

Суд расположен в центре Лазаревского.

Одна из версий причины пожара — неисправность электропроводки, пишет канал «ЧП Сочи».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Пожар Сочи Лазаревский район
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