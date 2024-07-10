Место крушения самолета Cessna-172 в Татарстане. Видео

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Легкомоторный самолет Cessna-172 упал в Татарстане в районе поселка Камское Устье. На записи видно, что самолет от удара разрушился, на месте крушения находится большое количество обломов.

По информации МЧС региона, сообщение о «жесткой посадке» самолета в поле в Камско-Устьинском районе поступило 10 июля в 9:35 (мск). Прибывшие пожарные потушили горевшие обломки.

По последним данным, погибли три человека, в том числе ребенок. Один человек пострадал. Как сообщил ранее телеграм-канал «Регион116 Казань», мужчину с переломами из кабины вытащили очевидцы, он был в сознании.

Телеграм-канал «Авиаторщина» писал, что мужчина выжил, потому что выпрыгнул из самолета. Погибли его жена и ребенок, а также пилот. Кукурузник совершал экскурсионный полет.