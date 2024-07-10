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Худруком балетной труппы Мариинки стал Андриан Фадеев

Андриан Фадеев
Андриан Фадеев (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Заслуженного артиста России Андриана Фадеева назначили художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра, сообщила пресс-служба Мариинки.

«10 июля 2024 года художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев», — говорится в публикации. Ранее в театре не было художественного руководителя балетной труппы.

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Фадеев окончил Академию русского балета имени Агриппины Вагановой. В 1995 году он попал в труппу Мариинского театра, а через два года стал ведущим солистом. За это время он исполнял роли принца в «Щелкунчике», Зигфрида в «Лебедином озере», Базиля в «Дон Кихоте» и многие другие.

Фадеев также танцевал главные партии в спектаклях Берлинской, Венской, Мюнхенской, Римской опер, в Национальных театрах Пекина и Токио. С 2011 года он занимает пост художественного руководителя — директора Театра балета им. Леонида Якобсона.

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Мариинский театр балет назначения
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