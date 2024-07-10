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Политика ,  
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В Ростовской области запустили остановленные для ремонта энергоблоки

Фото: minpromenergoro / Telegram
Фото: minpromenergoro / Telegram

Энергоблоки Ростовской и Волгодонской ТЭЦ включили в работу после ремонта, сообщает минпромэнерго региона.

«7-й блок Новочеркасской электростанции включен в сеть после аварийного ремонта, кроме того, включены в работу энергоблок № 1 РТЭЦ -2 и энергоблок № 2 ВдТЭЦ-2», — говорится в публикации.

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8 июля в Ростовской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков АЭС, а также аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2.

В этот же день в регионе частично ограничили подачу электричества на предприятиях. Утром 9 июля седьмой энергоблок Новочеркасской ГРЭС был включен в сеть.

Теги
Ростовская область ТЭЦ энергоблоки электричество
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