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В США умерла пациентка, получившая генномодифицированную свиную почку

Лиза Пизано
Лиза Пизано (Фото: NYULangoneHealth / YouTube)

Женщина в США, которой пересадили генномодифицированную свиную почку, скончалась, сообщил ее хирург. Об этом пишет Associated Press.

В США умер первый пациент, которому пересадили почку свиньи
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Ричард Слайман

В апреле 2024 года хирурги медицинского центра Нью-Йоркского университета Лангоне провели 54-летней Лизе Пизано две операции. Женщина страдала от почечной и сердечной недостаточности. Через 47 дней после хирургического вмешательства врачам пришлось удалить почку свиньи и отправить пациентку на диализ. Позже ее состояние начало ухудшаться, и 7 июля Пизано умерла в хосписе.

Врач Роберт Монтгомери похвалил пациентку за смелость. «Лиза помогла нам приблизиться к пониманию будущего, в котором никому не придется умирать, чтобы другой человек мог жить», — сказал хирург.

В апреле Пизано рассказала, что осознает риски операции и понимает, что пересадка свиной почки, вероятно, не поможет. «В худшем случае, если бы это не сработало у меня, это могло бы сработать у кого-то другого», — поделилась женщина.

Пизано стала второй пациенткой, которой пересадили генномодифицированную почку свиньи. Первым был Ричард Слейман. Ему провели трансплантацию органа в Массачусетской больнице общего профиля в марте 2024 года, но он скончался спустя почти два месяца после операции. Врач Слеймана подчеркнул, что смерть пациента наступила не в результате пересадки, а из-за сердечного заболевания.

Теги
Нью-Йорк почка трансплантация хирург пациент
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