Туристов в Копенгагене бесплатно покормят за сбор мусора

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Туристам в Копенгагене будут предоставлять бесплатное питание и доступ к достопримечательностям, если во время посещения города они примут участие в экологических мероприятиях. Об этом сообщает туристическое управление датской столицы.

«Официальная туристическая организация Копенгагена представляет CopenPay — новую инициативу, превращающую зеленые действия в валюту для культурного опыта», — говорится в публикации.

Туристы смогут бесплатно получить экскурсии по музеям с гидами, арендовать каяки и попробовать вегетарианские блюда местной кухни за сбор мусора, передвижение на велосипеде или городском транспорте, а также волонтерство на городских фермах.

Пилотный проект будет действовать с 15 июля по 11 августа. В настоящее время к нему присоединились 24 организации, в том числе музеи, бары и велопрокаты. Правительство не возмещает расходы компаниям, которые присоединились к программе, отмечает Би-би-си.