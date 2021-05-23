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Бизнес ,  
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В правительстве назвали долю экологического туризма на российском рынке

Экологический туризм в России составляет 2% от всего рынка. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита на Камчатку, передает ТАСС.

«Сейчас на долю экологического туризма в общей структуре [туристического рынка России] приходится только 2%. Это очень мало», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что по данным Всемирной туристской организации, Россия находится на пятом месте из 133 по числу природных объектов, но по доступности территорий занимает лишь 108-е место. По его словам, в стране 12 тыс. особо охраняемых природных территорий — примерно 12% от всей площади страны.

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Фото:РБК Тренды

Эту ситуацию вице-премьер назвал недопустимой. Это говорит о том, что природные ресурсы не интегрированы в рынок, а предложения для туристов не сформированы, пояснил Чернышенко.

Он также предложил создать туристические «кластеры международного уровня» на Камчатке и в районе Арктики. Вице-премьер напомнил, на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» власти выделили 529 млрд руб. При этом есть и инвесторы, которые готовы вложиться в создание отелей и новых курортов.

Ранее, в конце апреля, сервис Aviasales провел опрос среди пользователей Viber, а также проанализировал бронирования на своем портале. В итоге эксперты сервиса выяснили, что за прошедшие два года в России на 85% вырос спрос на внутренние направления.

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При этом 54% граждан хотели сэкономить, а 41% исходили при выборе из антикоронавирусных мер и безопасных условий поездки.

Экология туризм правительство
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