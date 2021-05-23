В правительстве назвали долю экологического туризма на российском рынке

Экологический туризм в России составляет 2% от всего рынка. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита на Камчатку, передает ТАСС.

«Сейчас на долю экологического туризма в общей структуре [туристического рынка России] приходится только 2%. Это очень мало», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что по данным Всемирной туристской организации, Россия находится на пятом месте из 133 по числу природных объектов, но по доступности территорий занимает лишь 108-е место. По его словам, в стране 12 тыс. особо охраняемых природных территорий — примерно 12% от всей площади страны.

Эту ситуацию вице-премьер назвал недопустимой. Это говорит о том, что природные ресурсы не интегрированы в рынок, а предложения для туристов не сформированы, пояснил Чернышенко.