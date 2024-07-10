«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Ровно
«Зеркало недели»: в украинском Ровно произошли взрывы
В украинском городе Ровно произошли взрывы, сообщает «Зеркало недели».
После этого в некоторых районах Ровненской области наблюдались перебои с электроснабжением. В регионе действовала воздушная тревога.
По данным издания, взрывы также раздались в Хмельницком. Кроме того, о взрывах сообщили власти Одессы. «Суспiльне» писало, что их было три.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.