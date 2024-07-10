 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Ровно

«Зеркало недели»: в украинском Ровно произошли взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В украинском городе Ровно произошли взрывы, сообщает «Зеркало недели».

После этого в некоторых районах Ровненской области наблюдались перебои с электроснабжением. В регионе действовала воздушная тревога.

По данным издания, взрывы также раздались в Хмельницком. Кроме того, о взрывах сообщили власти Одессы. «Суспiльне» писало, что их было три.

В Одессе прогремели взрывы
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Ровно Украина взрывы электроснабжение
Материалы по теме
В Одессе прогремели взрывы
Политика
В Одесской области прозвучали взрывы
Политика
В Днепре прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
Две трети россиян отложили покупку жилья из-за отмен льготных ипотек Финансы, 06:00
НАТО подписало контракт на закупку ракет Stinger почти на $700 млн Политика, 05:44
В Екатеринбурге осудили готовивших теракты сторонников «Талибана» Общество, 05:26
«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Ровно Политика, 05:15
SuperJob рассказал об изменении тройки вузов по уровню зарплат юристов Общество, 05:01
США и союзники направят Украине более $1 млрд на поддержку ПВО Политика, 04:53
Разведка заявила о прежних предпочтениях России в выборе президента США Политика, 04:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Одессе прогремели взрывы Политика, 04:07
CNN узнал причину повышения готовности на базах США в Европе Политика, 03:50
Украина на саммите НАТО попросит США разрешить удары по России Политика, 03:16
Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО Политика, 02:47
Беркович выступила с первым заявлением после приговора Политика, 02:44
США обещали Ельцину вести консультации с Москвой при расширении НАТО Политика, 01:57
Премьер-министр Испании отреагировал на выход сборной в финал Евро-2024 Спорт, 01:21