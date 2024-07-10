СБУ задержала главу департамента таможни Украины при передаче взятки

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала директора департамента ведомственной безопасности и контроля украинской Гостаможслужбы и его заместителя по подозрению во взятках, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, чиновники систематически брали взятки у руководителей региональных таможен, за что обещали «прикрывать» их и не создавать им «искусственных препятствий в профессиональной деятельности». В СБУ уточнили, что за год было зафиксировано «не менее восьми фактов ежемесячных поборов».

Сотрудники ведомства задержали чиновников, а также одного из руководителей региональной таможни, которого они «привлекли к преступной деятельности», с поличным, при передаче взятки. Задержанных подозревают по двум статья украинского УК, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, СБУ сообщила, что готовит подозрение экс-руководительнице одного из региональных управлений таможни по даче взятки.

В ведомстве рассказали, что в рамках дела в центральном аппарате Гостаможслужбы, а также в областных подразделениях ведомственной безопасности и контроля Западного, Южного и Центрального регионов проходят 28 обысков.

В начале июля из-за коррупционного скандала с должности заместителя генерального прокурора Украины ушел Дмитрий Вербицкий. Ранее против него завели уголовное дело по подозрению в возможном незаконном обогащении.