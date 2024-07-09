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Суд не признал опоздание на рейс основанием для возврата денег за тур

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение апелляционной инстанции об отказе возвращать деньги туристам, опоздавших на рейс самолета по своей вине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Опоздание на рейс самолета по вине самих туристов не является основанием для возмещения им денежных средств за оплаченный тур», — говорится в публикации.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Суд рассматривал дело истца К. и его матери, билеты которых были аннулированы из-за опоздания на посадку самолета. При этом туристы «заблаговременно прибыли в аэропорт». К. приобрел тур, в который на условиях невозвратности входили авиабилеты, размещение в отеле и ряд других услуг.

После того как билеты туристов аннулировали, К. подал в суд иск к турагенту и туроператору о расторжении договора и возврате денежных средств, в том числе за «компенсацию морального вреда». К. объяснил опоздание на рейс отсутствием звуковых оповещений о начале и завершении посадки в аэропорту.

Суд установил, что пассажиров заранее оповестили о времени окончания посадки. Кроме того, информация была указана в их посадочных талонах.

«Истцы не исполнили требования закона о соблюдении правил заблаговременного прохождения предполетных формальностей, что явилось достаточным основанием для аннулирования билетов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пассажир имеет право на получение компенсации в размере до 360 тыс. руб. в случае задержки рейса по зависящим от авиакомпании причинам, рассказала ранее адвокат Карачаево-Черкесской коллегии адвокатов Людмила Дураева.

«При полной отмене рейса авиакомпания обязана возместить убытки согласно 2 пункту 13 статьи «Закона о защите прав потребителей», — объяснила эксперт.

Адвокат Московской коллегии адвокатов Илья Рейзер посоветовал туристам документировать все нюансы своего перемещения, чтобы исключить проблемы с перевозчиком.

Теги
кассация туристы самолет рейс опознание
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