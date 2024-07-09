Суд не признал опоздание на рейс основанием для возврата денег за тур
Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение апелляционной инстанции об отказе возвращать деньги туристам, опоздавших на рейс самолета по своей вине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Опоздание на рейс самолета по вине самих туристов не является основанием для возмещения им денежных средств за оплаченный тур», — говорится в публикации.
Суд рассматривал дело истца К. и его матери, билеты которых были аннулированы из-за опоздания на посадку самолета. При этом туристы «заблаговременно прибыли в аэропорт». К. приобрел тур, в который на условиях невозвратности входили авиабилеты, размещение в отеле и ряд других услуг.
После того как билеты туристов аннулировали, К. подал в суд иск к турагенту и туроператору о расторжении договора и возврате денежных средств, в том числе за «компенсацию морального вреда». К. объяснил опоздание на рейс отсутствием звуковых оповещений о начале и завершении посадки в аэропорту.
Суд установил, что пассажиров заранее оповестили о времени окончания посадки. Кроме того, информация была указана в их посадочных талонах.
«Истцы не исполнили требования закона о соблюдении правил заблаговременного прохождения предполетных формальностей, что явилось достаточным основанием для аннулирования билетов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Пассажир имеет право на получение компенсации в размере до 360 тыс. руб. в случае задержки рейса по зависящим от авиакомпании причинам, рассказала ранее адвокат Карачаево-Черкесской коллегии адвокатов Людмила Дураева.
«При полной отмене рейса авиакомпания обязана возместить убытки согласно 2 пункту 13 статьи «Закона о защите прав потребителей», — объяснила эксперт.
Адвокат Московской коллегии адвокатов Илья Рейзер посоветовал туристам документировать все нюансы своего перемещения, чтобы исключить проблемы с перевозчиком.