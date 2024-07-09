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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в сбыте 120 кг кокаина

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт 120 кг кокаина, сообщила пресс-служба УФСБ России по городу и Ленинградской области.

«Сотрудниками УФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в одной из промзон, в ангаре, задержан житель Санкт-Петербурга. При нем обнаружена и изъята партия кокаина 120 кг расфасованная в брикеты для дальнейшего сбыта в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС, следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Мужчину заключили под стражу.

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В начале мая в порту в Санкт-Петербурге на судне из Эквадора с бананами обнаружили 60 кг наркотиков.

Cудно Cool Express под панамским флагом прибыло в порт на острове Гладкий 21 апреля. При осмотре контейнера-рефрижератора в полостях в потолке обнаружили 60 брикетов общей массой 60 кг. Вещество из одного брикета отправили на экспертизу, специалисты определили, что это кокаин.

Теги
новости Санкт-Петербург кокаин
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