В Москве американцу дали 12,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков

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Останкинский районный суд Москвы приговорил к 12 годам и шести месяцам лишения свободы гражданина США Роберта Вудлэнда за попытку незаконного сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

«32-летний Роберт Вудлэнд приговорен к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — говорится в публикации.

По данным следствия, 3 января в Мытищах Вудлэнд вместе с сообщниками по указанию организатора нашел в тайнике-закладке крупную партию мефедрона. Затем американец отвез наркотик в Москву, где расфасовал вещество в 49 свертков для продажи. Когда Вудлэнд пытался разместить наркотик в тайнике, его задержали.

В 2020 году Вудлэнд дал интервью «Комсомольской правде». По его словам, он родился в России, однако в детстве его усыновила семья из США. По словам Вудлэнда, большую часть жизни он прожил в Америке, но в возрасте 26 лет решил вернуться в Россию, чтобы найти биологическую мать.

В 2023 году в Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержали американца Майкла Трэвиса Лика. По данным следствия, в течение трех лет он занимался сбытом мефедрона.