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Военная операция на Украине ,  
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Шольц перед саммитом НАТО заявил, что его не беспокоит состояние Байдена

Сюжет
Военная операция на Украине
Джо Байден и Олаф Шольц
Джо Байден и Олаф Шольц (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его не беспокоит состояние президента США Джо Байдена, он уверен в том, что американский президент хорошо подготовился к грядущему саммиту НАТО.

Об этом Шольц сказал во время пресс-конференции перед поездкой на саммит, трансляцию вел канал Phoenix.

Журналисты задали ему вопрос о «пригодности американского президента». Они поинтересовались, обеспокоен ли Шольц тем, что Байден может быть перегружен трудностями предстоящего саммита.

«Нет, я не обеспокоен этим. Из многих бесед, которые у меня были с американским президентом, я знаю, что он очень хорошо и очень четко подготовил этот саммит вместе с нами», — ответил канцлер.

Шольц также выразил уверенность в успешной подготовке предстоящего саммита НАТО. Он добавил, что многие решения, которые принимались и решаются сейчас, обсуждались в тесном взаимодействии Германии и США.

Что НАТО может пообещать Украине на саммите в Вашингтоне
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Фото:Kacper Pempel / Reuters

75-й саммит НАТО в Вашингтоне начинается 9 июля и пройдет до 11 июля. Темами обсуждения станут, в частности, сдерживание и оборона, помощь Украине, а также укрепление военного сотрудничества в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

На встрече, как ожидается, союзники примут новый план, который будет координировать поставку Киеву вооружений и обучение военных. Альянс для этого создает новое командование в немецком Висбадене, куда войдут около 700 военных.

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Персоны
Олаф Шольц Германия США саммит НАТО Джо Байден
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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