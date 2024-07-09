Шольц перед саммитом НАТО заявил, что его не беспокоит состояние Байдена

Джо Байден и Олаф Шольц (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его не беспокоит состояние президента США Джо Байдена, он уверен в том, что американский президент хорошо подготовился к грядущему саммиту НАТО.

Об этом Шольц сказал во время пресс-конференции перед поездкой на саммит, трансляцию вел канал Phoenix.

Журналисты задали ему вопрос о «пригодности американского президента». Они поинтересовались, обеспокоен ли Шольц тем, что Байден может быть перегружен трудностями предстоящего саммита.

«Нет, я не обеспокоен этим. Из многих бесед, которые у меня были с американским президентом, я знаю, что он очень хорошо и очень четко подготовил этот саммит вместе с нами», — ответил канцлер.

Шольц также выразил уверенность в успешной подготовке предстоящего саммита НАТО. Он добавил, что многие решения, которые принимались и решаются сейчас, обсуждались в тесном взаимодействии Германии и США.

75-й саммит НАТО в Вашингтоне начинается 9 июля и пройдет до 11 июля. Темами обсуждения станут, в частности, сдерживание и оборона, помощь Украине, а также укрепление военного сотрудничества в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

На встрече, как ожидается, союзники примут новый план, который будет координировать поставку Киеву вооружений и обучение военных. Альянс для этого создает новое командование в немецком Висбадене, куда войдут около 700 военных.