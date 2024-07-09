Путин пригласил Моди в Казань на саммит БРИКС

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит стран БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября 2024 года. Трансляцию встречи в Москве вел РБК.

В своем обращении к собеседнику Путин отметил, что будет рад его «видеть в Казани осенью этого года на саммите БРИКС».

БРИКС был образован в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС.

В преддверии саммита с 12 по 23 июня в Казани прошли первые для России Игры БРИКС с участием порядка 5 тыс. спортсменов более чем из 90 стран, в том числе недружественных.