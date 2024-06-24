Меликов рассказал, какие выплаты получат семьи погибших в Дагестане
Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по 1 млн руб., заявил журналистам глава региона Сергей Меликов, передает корреспондент РБК.
«Соболезную родным погибших. Семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь», — написал Меликов в своем телеграм-канале.
По его информации, в зависимости от степени ранения и тяжести состояния здоровья пострадавших им также будет оказана помощь в размере до 500 тыс. руб.
В результате терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня пострадали 46 человек, среди них есть гражданские и работники правоохранительных органов. 20 человек, по последним данным, погибли.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву
Кто попал в новый санкционный список ЕС
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна
В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков
Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности
Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения
Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы
Названа причина резкого падения курса юаня