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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Меликов рассказал, какие выплаты получат семьи погибших в Дагестане

Меликов: семьи погибших при терактах в Дагестане получат ₽1 млн
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Стихийный мемориал у православного храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина
Стихийный мемориал у православного храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина (Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС)

Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по 1 млн руб., заявил журналистам глава региона Сергей Меликов, передает корреспондент РБК.

«Соболезную родным погибших. Семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

По его информации, в зависимости от степени ранения и тяжести состояния здоровья пострадавших им также будет оказана помощь в размере до 500 тыс. руб.

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