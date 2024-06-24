Меликов рассказал, какие выплаты получат семьи погибших в Дагестане

Меликов: семьи погибших при терактах в Дагестане получат ₽1 млн

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Стихийный мемориал у православного храма Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина (Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС)

Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по 1 млн руб., заявил журналистам глава региона Сергей Меликов, передает корреспондент РБК.

«Соболезную родным погибших. Семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

По его информации, в зависимости от степени ранения и тяжести состояния здоровья пострадавших им также будет оказана помощь в размере до 500 тыс. руб.

В результате терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня пострадали 46 человек, среди них есть гражданские и работники правоохранительных органов. 20 человек, по последним данным, погибли.