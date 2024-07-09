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«Булгаргаз» намерен взыскать с «Газпрома» более €400 млн ущерба

«Газпром» GAZP ₽126,11 -1,28% Купить
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Руководство болгарской госкомпании «Булгаргаз» подало иск к «Газпром экспорту» о компенсации ущерба более чем на €400 млн в связи с прекращением поставок газа в республику, сообщает пресс-служба болгарской компании.

«8 июля 2024 года «Булгаргаз» начал арбитражное разбирательство в отношении ООО «Газпром экспорт». <...> Иск о возмещении ущерба в размере более €400 млн, причиненного в результате одностороннего прекращения поставок природного газа», — говорится в сообщении.

«Газпром экспорт» приостановил поставки по контракту с «Булгаргазом» с апреля 2022 года.

По данным пресс-службы, болгарская компания ранее обращалась к «Газпрому» для добровольного урегулирования претензий. Однако «российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса», в связи с чем «Булгаргаз» решил через суд защитить свои интересы.

РБК направил запрос в «Газпром».

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В конце марта 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за российский газ от недружественных стран, которые ввели против России санкции. Данная схема начала действовать с 1 апреля.

В Минэнерго Болгарии тогда заявили, что страна не будет платить за газ в рублях, потому что новый порядок не соответствует действующему контракту. В ответ на это «Газпром» остановил поставки газа в Болгарию. Контракт предусматривал поставку газа в объеме до 2,9 млрд куб. м ежегодно в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года.

В мае 2024 года глава Минэнерго Болгарии Владимир Малинов заявил, что если между сторонами не будет достигнуто согласие, то болгарская сторона подаст иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже.

Он тогда уточнил, что руководство «Булгаргаза» предоставило не более одного месяца для достижения добровольного соглашения с российской стороной.

Теги
Компании
Болгария Газпром Россия экспорт газа
ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ
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