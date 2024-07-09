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Общество ,  
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Семь автомобилей столкнулись на трассе М-8 «Холмогоры» по дороге в Москву

Фото: gumvd50 / Telegram
Фото: gumvd50 / Telegram

Семь автомобилей, двигавшихся в попутном направлении, столкнулись под Сергиевым Посадом в Московской области. В аварии пострадал подросток, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

«Сегодня на 59-м км трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе Московской области около 11 часов 50 минут произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получил 15-летний пассажир одной из машин — участниц ДТП. О состоянии его здоровья не сообщается.

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Фото:СК РФ

Причины ДТП пока не установлены, но на месте столкновения работает полиция, инспекторы ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

Теги
ДТП автомобилисты МВД Подмосковье М-8 «Холмогоры»
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