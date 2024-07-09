В Ростовской области загорелся многоквартирный дом

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Кровля четырехэтажного многоквартирного дома горит в городе Батайске Ростовской области на площади 500 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Из подъезда эвакуированы 20 жильцов. На месте работают порядка 50 специалистов и 15 единиц техники», — уточняется в сообщении министерства.

9 июля пожарные ликвидировали на площади 60 кв. м пожар, возникший из-за атаки дронов на электроподстанцию в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. По данным губернатора региона Василия Голубева, пострадавших нет.