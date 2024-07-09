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Алиханов рассказал, какой самолет необходим России

Глава Минпромторга: России необходим дальнемагистральный самолет
Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

России нужен дальнемагистральный самолет на базе семейства «Ил», сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью ТАСС в рамках форума-выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге.

«Нам 100% нужен дальнемагистральный самолет, потому что вот эти 15% перевозок — чуть больше, которые не покрываются «Суперджетом» и МС-21, совершенно точно [могут] быть закрыты нашим самолетом», — цитирует Алиханова ТАСС.

По словам главы Минпромторга, нужно опираться на семейство «Ил», которое займется разработкой дальнемагистрального самолета «в одной из возможных комплектаций».

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Фото:Сергей Мамонтов / РИА Новости

В 2023 году Минпромторг сообщил, что Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028–2030 годы. В министерстве добавили, что параллельно совместно с КНР ведется разработка в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Теги
Персоны
самолет Минпромторг Антон Алиханов
Антон Алиханов фото

Антон Алиханов

глава Минпромторга России, экс-губернатор Калининградской области
17 сентября 1986 года
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