Алиханов рассказал, какой самолет необходим России

Антон Алиханов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

России нужен дальнемагистральный самолет на базе семейства «Ил», сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью ТАСС в рамках форума-выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге.

«Нам 100% нужен дальнемагистральный самолет, потому что вот эти 15% перевозок — чуть больше, которые не покрываются «Суперджетом» и МС-21, совершенно точно [могут] быть закрыты нашим самолетом», — цитирует Алиханова ТАСС.

По словам главы Минпромторга, нужно опираться на семейство «Ил», которое займется разработкой дальнемагистрального самолета «в одной из возможных комплектаций».

В 2023 году Минпромторг сообщил, что Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028–2030 годы. В министерстве добавили, что параллельно совместно с КНР ведется разработка в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.