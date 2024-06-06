Глава ОАК посоветовал Китаю присмотреться к российскому самолетостроению

Глава ОАК Юрий Слюсарь посоветовал китайской авиастроительной корпорации COMAC присмотреться к российским решениям в гражданском самолетостроении

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Китаю, чтобы компенсировать риски, связанные с возможным уходом западных партнеров из авиастроения, нужно внимательно присмотреться к российским решениям и самолетам, заявил в интервью телеканалу РБК Юрий Слюсарь, глава «Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»).

По словам топ-менеджера, китайская авиастроительная корпорация COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) в гражданском авиастроении базируется сегодня на решениях западных стран: «Модель, которую сейчас корпорация COMAC реализует в гражданском авиастроении, — она все-таки базируется на большом количестве не просто партнерств с западными компаниями, а на тех решениях, которые они не передали, а в виде готовых продуктов участвуют в этих проектах. Поэтому в случае каких-то возможных геополитических и прочих движений им будет не просто. Потому что никакой реальной передачи технологий в гражданское самолетостроение в Китай не произошло».

Он напомнил, что совместный проект российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 стало невозможно реализовывать после февраля 2022 года: «В нашем российско-китайском самолете, так же как в МС-21 и Superjet, было большое количество иностранных партнеров, которые, конечно, продолжение работы с февраля 2022 года обусловили необходимостью выхода России из этого проекта».

«Чтобы компенсировать китайцам риски, связанные с уходом Запада, мы предлагаем сейчас внимательно рассмотреть те решения, которые мы реализуем на российских самолетах с российскими системами. Мне кажется это для них было бы небесполезно», — добавил он.

Слюсарь также отметил, что в целом COMAC — это крупнейшая корпорация с огромным вниманием к ней со стороны государства, «с огромными инвестициями». COMAC сертифицировала уже два самолета и разрабатывает третий.