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«Росатом» предложил построить в Индии АЭС малой мощности

«Росатом» обсудил возможность построить в Индии шесть блоков большой мощности
Владимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Российская госкорпорация «Росатом» предложила Индии несколько новых проектов в области атомной энергетики, сообщила пресс-служба компании.

«Речь идет о сооружении в Индии еще шести блоков большой мощности российского дизайна на новой площадке и атомных электростанций малой мощности (АСММ) российского дизайна», — говорится в справочных материалах, подготовленных к посещению президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильона «Атом» на ВДНХ (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, в «Росатоме» напомнили о строительстве АЭС «Куданкулам» в Индии, возведение станции идет с 2002 года. Это флагманский проект российско-индийского сотрудничества в области атомной энергетики. По данным «Росатома», АЭС стала символом плодотворного взаимодействия между двумя странами, а «шесть ее энергоблоков закладывают надежный фундамент энергонезависимости Индии, ее экономического роста и устойчивого развития».

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

На АЭС «Куданкулам» было построено два блока из шести. Первые два энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт были сданы в эксплуатацию в 2014–2017 годах. Однако, по данным сайта NPCIL, в 2018–2019 годах эти блоки были загружены лишь на треть своей мощности. Индийская газета Hindu в ноябре 2018 года написала о приостановках работы из-за технических проблем в турбинном отделении, а также о сверхнормативных остановках на перезагрузку топлива.

Как сообщили в пресс-службе «Росатома», в марте 2026 года планируется запустить третий энергоблок АЭС «Куданкулам» в Индии. «Российские и индийские атомщики осуществляют проект по сооружению одновременно четырех блоков», — уточнили в корпорации.

Теги
Росатом Индия Россия АЭС атомная энергетика
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