Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские

Индийский госзаказчик АЭС «Куданкулам» столкнулся с проблемами в работе турбинного оборудования, поставленного «Силовыми машинами» Алексея Мордашова. На новом объекте «Росатома» в Индии могут быть использованы японские агрегаты

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Корпорация по атомной энергии Индии (NPCIL), заказчик строительства атомной электростанции, возводимого российской стороной, обсуждает возможную замену турбинного оборудования от «Силовых машин» Алексея Мордашова. Нью-Дели предлагает «Росатому» заменить его на продукцию японских производителей. Об этом РБК сообщили два источника, близких к участникам переговоров между странами.

Индийская сторона высказывала недовольство качеством поставленных «Силовыми машинами» турбоустановок и генераторов для турбинного отделения уже построенных блоков АЭС «Куданкулам», говорит один из собеседников. Но речь не идет о замене поставщика турбин для строящихся блоков «Куданкулама» (всего должно быть построено шесть блоков, сейчас готовы два), поскольку все оборудование для них уже законтрактовано. Требование касается новой АЭС с шестью блоками, строительство которой также предусмотрено межправительственным соглашением и должно завершиться до 2034 года.

Индия пока не выбрала площадку для новой атомной станции, этот вопрос планируется обсудить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в сентябре во Владивостоке. Об этом недавно сообщал вице-премьер Юрий Борисов.

На площадке АЭС «Куданкулам» все шесть блоков будут укомплектованы оборудованием производства «Силовых машин». Третий и четвертый блоки АЭС «Куданкулам» «Росатом» планирует сдать в гарантийную эксплуатацию в 2023–2024 годах, а начать строить пятый и шестой — в 2019–2020 годах. Проекты всех шести блоков станции идентичны, на строительство последних двух блоков Россия предоставит Индии кредит на десять лет в размере $4,2 млрд.