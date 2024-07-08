Моди в беседе с Путиным назвал Индию матерью демократии

Нарендра Моди (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Индию считают матерью демократии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин поздравил Моди с переизбранием. Трансляцию их встречи вел РБК.

«Выборы в Индии были весьма важными и по масштабу очень огромными. Индия — это самая крупная демократия, она считается матерью демократии», — сказал Моди.

Он также добавил, что в прошедших выборах проголосовали порядка 650 млн человек.

Моди приехал в Россию с двухдневным визитом. Для индийского премьера это первая зарубежная поездка после его переизбрания.

По прибытии в Москву Моди написал на русском в социальных сетях, что Индия ждет «дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства» между странами.