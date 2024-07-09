Мужчина попытался поджечь здание королевского дворца в Осло

Здание королевского дворца в Осло (Фото: Ragnar Singsaas / Getty Images)

Полиция Норвегии арестовала мужчину, который бросил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в фасад королевского дворца в Осло и вызвал пожар. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

«Арестованный мужчина — иностранный гражданин в возрасте 50 лет <...> [ему] предъявлено обвинение в нанесении уголовного ущерба при особо отягчающих обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что считают это единичным случаем, который не меняет уровень угрозы.

Инцидент произошел накануне. По сообщению агентства dpa, мужчина был в инвалидной коляске с электроприводом.

Сначала он сказал очевидцу, что у него бомба, а затем бросил две бутылки с коктейлем Молотова в сторону задней части здания. В полиции отметили, что огонь удалось быстро потушить. В результате ЧП никто не пострадал, передало «РИА Новости».