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Политика ,  
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Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре

Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на острове Гидра
Пожар на греческом острове Гидра уничтожил большую часть соснового леса, его удалось потушить лишь сутки спустя. Власти выяснили, что причина пожара — пиротехника, которую запускали с суперъяхты, арендованной гражданами Казахстана
Фото: Volunteer fire station of Hydra / Reuters
Фото: Volunteer fire station of Hydra / Reuters

Греческая прокуратура предъявила уголовные обвинения в соучастии в поджоге соснового леса на острове Гидра (Идра) восьмерым казахстанцам, которые уже покинули страну, передает газета Ekathimerini.

Иностранцы 22 июня запускали пиротехнику с яхты «Персефони 1», стоявшей на якоре у побережья Гидры, что, по заявлению пожарных, и привело к возгоранию соснового леса.

По данным издания, прокуратура инициировала «уголовное преследование за <…> соучастие в поджоге леса на Гидре» в отношении совершеннолетних иностранных пассажиров этой яхты. Поскольку казахстанцы уже покинули страну, греческие власти обратились к властям Казахстана, пишет газета.

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Пожар на острове Гидра в заливе Сароникос в Греции начался 21 июня и уничтожил большую часть единственного соснового леса, его удалось взять под контроль лишь сутки спустя. «Для тушения потребовалось шесть самолетов и две бригады пожарных, которым пришлось отсутствовать при тушении других пожаров и работе служб», — говорил министр по климату и гражданской защите страны Василис Кикилиас.

По делу о пожаре на острове уже арестованы 13 членов экипажа яхты, включая капитана, ранее они предстали перед прокурором. Одновременно с этим греческие власти проверяют работу портовых властей, которые позволили туристам беспрепятственно покинуть Грецию. Как отмечает The Guardian, большинство пассажиров «роскошной» суперъяхты длиной 53 м были гражданами Казахстана. Стоимость фрахта такой яхты газета оценила почти в €300 тыс. за неделю в высокий сезон.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Греция Аренда Казахстан пожары поджог леса суперъяхты
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