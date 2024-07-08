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Политика ,  
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Путин показал Моди конюшню с конем Глинтвейном

Путин показал Моди конюшню с конем Глинтвейном
Video

Президент России Владимир Путин показал премьер-министру Индии Нарендре Моди конюшню в своей резиденции в «Ново-Огарево». Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

В кадр попала лошадь по кличке Глинтвейн.

Моди приехал в Россию с двухдневным визитом с 8 по 9 июля. Для индийского премьера это первая зарубежная поездка после его переизбрания.

По прибытии в Москву Моди написал на русском в социальных сетях, что Индия ждет «дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства» между странами.

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Владимир Путин Нарендра Моди встреча
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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