В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль»

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Оперативники Кабардино-Балкарии задержали десять человек по подозрению в создании экстремистского сообщества — так называемого шариатского патруля, сообщило управление МВД по республике.

По данным управления, задержанным от 26 до 54 лет, организатор — 40-летний житель Тырныауза. Еще в марте 2017 года он вовлек в преступное сообщество девятерых горожан, сообщила полиция. Участники «патруля» на территории Тырныауза и в его окрестностях находили «граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствуют их религиозно-экстремистским убеждениям». В результате подозреваемые «наказали» 14 местных жителей: на них оказывали психологическое давление и били, в том числе палками.

Следователи полагают, что «патруль» действовал до ноября 2023 года.

Теперь организатору экстремистской группы вменяют нарушение ч. 1 ст. 282.1 Уголовного кодекса (создание экстремистского сообщества), ему грозит до десяти лет лишения свободы. В отношении остальных девяти задержанных расследуется дело по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе). Санкция статьи в этой части предусматривает от двух до шести лет заключения.