 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль»

В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль»
Video

Оперативники Кабардино-Балкарии задержали десять человек по подозрению в создании экстремистского сообщества — так называемого шариатского патруля, сообщило управление МВД по республике.

По данным управления, задержанным от 26 до 54 лет, организатор — 40-летний житель Тырныауза. Еще в марте 2017 года он вовлек в преступное сообщество девятерых горожан, сообщила полиция. Участники «патруля» на территории Тырныауза и в его окрестностях находили «граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствуют их религиозно-экстремистским убеждениям». В результате подозреваемые «наказали» 14 местных жителей: на них оказывали психологическое давление и били, в том числе палками.

Следователи полагают, что «патруль» действовал до ноября 2023 года.

Патрушев заявил о попытках внедрить применение норм шариата на Кавказе
Политика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Теперь организатору экстремистской группы вменяют нарушение ч. 1 ст. 282.1 Уголовного кодекса (создание экстремистского сообщества), ему грозит до десяти лет лишения свободы. В отношении остальных девяти задержанных расследуется дело по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе). Санкция статьи в этой части предусматривает от двух до шести лет заключения.

Теги
Кабардино-Балкария МВД шариат экстремизм
Материалы по теме
В Казани построят работающую по законам шариата поликлинику
Общество
Лидер «Талибана» пообещал соблюдать права человека и законы шариата
Политика
Семью Невзорова признали «экстремистским объединением»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 08 июл, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 08 июл, 17:37
Джобс и «ошибка выжившего»: почему не стоит верить историям бизнес-успеха Pro, 11:30
Агент заявил об отсутствии спроса на лучшего бомбардира России на ЧМ-2018 Спорт, 11:28
В общежитии МГУ на проспекте Вернадского произошел пожар Общество, 11:28
В СВР предупредили о плане США сменить власть в Грузии Политика, 11:27
В Кремле раскрыли подробности неформального общения Путина и Моди Политика, 11:26
Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки Политика, 11:13
Какие остались способы заработать на недвижимости в новостройке Pro, 11:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Финансовое краеведение: как работает бюджетирование российских регионов Отрасли, 11:10
Производителям газа для аммиака разрешат получать федеральный инвествычет Бизнес, 11:02
В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль» Общество, 10:54
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры Политика, 10:54
«ВинЛаб» сообщила об «инциденте» с доступом к базе данных клиентов Вино, 10:51
Кремль пообещал максимально внимательно следить за саммитом НАТО Политика, 10:49
Акции «Роснефти» потеряли более 4% на фоне дивидендного гэпа Инвестиции, 10:44