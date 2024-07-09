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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА

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Военная операция на Украине

Возникший из-за атаки дронов пожар на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе Ростовской области ликвидировали, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«В 06:08 пожар ликвидирован на площади 60 кв. м, проводится охлаждение трансформаторов. Пострадавших нет», — написал Голубев.

По его словам, к тушению огня удалось приступить не сразу, площадку проверяли саперы.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев

В ночь на 9 июля власти Ростовской области заявили о массированной атаке на регион со стороны Вооруженных сил Украины. Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на территории области. В Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на подстанции.

Теги
Ростовская область пожары Военная операция на Украине дроны
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