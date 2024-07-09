В Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА

Возникший из-за атаки дронов пожар на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе Ростовской области ликвидировали, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«В 06:08 пожар ликвидирован на площади 60 кв. м, проводится охлаждение трансформаторов. Пострадавших нет», — написал Голубев.

По его словам, к тушению огня удалось приступить не сразу, площадку проверяли саперы.

В ночь на 9 июля власти Ростовской области заявили о массированной атаке на регион со стороны Вооруженных сил Украины. Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на территории области. В Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на подстанции.