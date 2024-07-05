В Махачкале восемь человек попали в больницу из-за отравления газом

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В Махачкале восемь человек отравились угарным газом, их госпитализировали, сообщает Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Дагестана.

Среди пострадавших — пятеро детей, уточнили в ведомстве. «Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в публикации.

В конце января в дагестанском Каспийске девять человек отравились угарным газом. Один из пострадавших, ребенок 2017 года рождения, попал в реанимацию. Специалисты выявили нарушения при установке газового оборудования.