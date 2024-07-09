Антонов обвинил США в умалчивании удара ракетой ВСУ в Киеве

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления американских чиновников об ударе по детской больнице в Киеве, обвинил Вашингтон в умалчивании того факта, что «поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО». Его слова приводятся в телеграм-канале посольства.

«Американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против нашей страны», — считает Антонов.

Случившееся говорит о том, что Соединенные Штаты должны прекратить поставки оружия на Украину.

Днем 8 июля в Киеве прозвучали взрывы, власти сообщили о работе систем ПВО. В администрации заявили, что обломки упали в семи районах столицы. По словам президента Владимира Зеленского, более 30 человек погибли, свыше 170 пострадали. В Минобороны России заявили, что фотографии и видео, снятые в Киеве, «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.