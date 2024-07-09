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Общество ,  
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Мишустин поручил создать высшее артиллерийское училище в Саратове

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ предусматривает строительство нескольких казарм, пунктов приема, хранилищ, КПП, учебно-тренировочных комплексов. Всего в перечне более 50 объектов. Часть будет расположена по адресу ул. Артиллерийская, д.2, остальные объекты — в 1,5 км от села Рыбушка Гагаринского района Саратовской области.

Максимальная численность военнослужащих и гражданского персонала училища составит 6 тыс. человек. Минобороны поручено закрепить право управления объектами для учреждения в течение шести месяцев.

Володин объявил о возрождении артиллерийского училища в Саратове
Политика
Вячеслав Володин

В 1918 году в Саратове было основано военно-инструкторское училище. В 1983 году оно было переформировано в Саратовское высшее командно-инженерное училище ракетных войск им. генерал-майора А.И. Лизюкова. В начале нулевых учебное заведение в качестве филиала присоединили к Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга. В 2003 году училище расформировали.

Весной 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Минобороны приняло решение о возрождении артиллерийского училища. По его словам, первый набор будет в этом году. Учебное заведение откроют в Кировском районе Саратова, отметил Володин.

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артиллерия Михаил Мишустин Минобороны правительство
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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