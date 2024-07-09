Самолет Boeing потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса

Самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines потерял колесо основной стойки шасси во время взлета из аэропорта Лос-Анджелеса, сообщает Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.

В результате аварии никто не пострадал, воздушное судно совершило посадку в Денвере. На борту находились 179 пассажиров и семь членов экипажа.

United Airlines проведет расследование ЧП. Обстоятельства произошедшего также изучат сотрудники американского Федерального управления гражданской авиации, сообщает телеканал ABC.

Компания Boeing сообщила Reuters, что прекратила производство модели 757 в 2004 году.

В конце мая в аэропорту Чикаго у самолета компании United Airlines при взлете загорелся двигатель. Возгорание произошло на борту Airbus A320, который должен был выполнять рейс в аэропорт Сиэтл-Такома в штате Вашингтон. После пожара самолет отбуксировали к выходу для высадки пассажиров. На борту находились 148 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.