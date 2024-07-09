 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Самолет Boeing потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса

Boeing BA Купить

Самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines потерял колесо основной стойки шасси во время взлета из аэропорта Лос-Анджелеса, сообщает Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.

В результате аварии никто не пострадал, воздушное судно совершило посадку в Денвере. На борту находились 179 пассажиров и семь членов экипажа.

United Airlines проведет расследование ЧП. Обстоятельства произошедшего также изучат сотрудники американского Федерального управления гражданской авиации, сообщает телеканал ABC.

Компания Boeing сообщила Reuters, что прекратила производство модели 757 в 2004 году.

Двигатель загорелся у самолета United Airlines в аэропорту Чикаго
Общество

В конце мая в аэропорту Чикаго у самолета компании United Airlines при взлете загорелся двигатель. Возгорание произошло на борту Airbus A320, который должен был выполнять рейс в аэропорт Сиэтл-Такома в штате Вашингтон. После пожара самолет отбуксировали к выходу для высадки пассажиров. На борту находились 148 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

Теги
United Airlines Boeing Лос-Анджелес
Материалы по теме
США задумались над ограничениями для United Airlines из-за безопасности
Бизнес
Boeing сел в Новой Зеландии из-за загоревшегося двигателя
Общество
Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 08 июл, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 08 июл, 17:37
Гладков рассказал о последствиях удара по Белгороду Политика, 00:58
Самолет Boeing потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса Общество, 00:50
Один человек погиб при атаке на Белгород Политика, 00:36
Пентагон объявил о продолжении разработки новой межконтинентальной ракеты Политика, 00:18
Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки беспилотников Политика, 00:15
В Днепре прозвучали взрывы Политика, 00:13
Каковы шансы Мбаппе остановить израненную Испанию. Главное о полуфинале Спорт, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Роспатенте объяснили, как преодолеть ограничения ЕС по регистрации прав Бизнес, 00:00
В Дагестане упразднили не увидевший оснований для запрета никаба отдел Политика, 08 июл, 23:57
Мощные взрывы прозвучали в Белгороде Политика, 08 июл, 23:44
ВСУ обстреляли Шебекино в четвертый раз за сутки Политика, 08 июл, 23:32
Белый дом сообщил об отсутствии у Байдена болезни Паркинсона Политика, 08 июл, 23:16
В Курской области объявили опасность атаки дронов Политика, 08 июл, 23:02
В Белгородской области два села остались без света после обстрела Политика, 08 июл, 22:45