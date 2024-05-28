Двигатель загорелся у самолета United Airlines в аэропорту Чикаго
В аэропорту Чикаго у самолета United Airlines при взлете загорелся двигатель. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Загорелся двигатель самолета Airbus A320, который должен был выполнять рейс UF 2091 в аэропорт Сиэтл-Такома в штате Вашингтон. Из-за «чрезвычайной ситуации» FAA приостанавливало прием самолетов в аэропорту Чикаго.
После возгорания самолет отбуксировали к выходу для высадки пассажиров. На борту находились 148 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.
В начале марта у самолета United Airlines двигатель загорелся во время полета из Хьюстона во Флориду. Борт совершил аварийную посадку. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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