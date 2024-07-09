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Политика ,  
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Пентагон объявил о продолжении разработки новой межконтинентальной ракеты

Министерство обороны США завершило проверку программы разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, проект будет продолжен, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку разработки ракеты начали на фоне сообщений о подорожании проекта. В начале июля источники рассказали Bloomberg, что стоимость программы по созданию Sentinel выросла на 81% и составила $151 млрд. Источники Reuters заявили, что проект подорожал до $160 млрд.

В Пентагоне сообщили, что американское законодательство требует сворачивать работы при превышении сметы на 25%, но делает исключение для проектов, особо значимых для национальной безопасности.

Проверка работ над созданием ракеты Sentinel, которую провел заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант, подтвердила значимость программы для нацбезопасности, отметили в ведомстве.

Лаплант заявил об отсутствии альтернатив проекту и назвал обоснованным рост стоимости работ. По его словам, в Минобороны США полностью осознают масштабы затрат на новую межконтинентальную ракету, но видят риски в отказе от модернизации.

Замминистра также поручил Вооруженным силам реструктурировать программу и «обеспечить наличие соответствующей структуры управления для контроля расходов».

Проект создания новой межконтинентальной ракеты США подорожал на 81%
Политика
Фото:Ringo Chiu / Zuma / Global Look Press

Sentinel — программа по созданию новой МБР с ядерной головной частью, она придет на смену LGM-30G Minuteman III, которая стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Производитель — корпорация Northrop Grumman. Планируется, что Minuteman III будут полностью заменены Sentinel к середине 2030-х.

По информации Пентагона, общие затраты на проект составят почти $141 млрд. Эта сумма на 81% больше оценок, принятых в предыдущем решении по программе в сентябре 2020 года.

Теги
Минобороны США межконтинентальные баллистические ракеты
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