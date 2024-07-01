Американский центр исследований CSIS стал нежелательной организацией

CSIS — один из самых авторитетных исследовательских центров по вопросам обороны, политике безопасности, международным отношениям. Минюст также внес в реестр нежелательных организаций Dekoder

Американский Центр стратегических и международных исследований (добавлен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России) (Фото: US Joint Staff / Global Look Press)

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS, Center for Strategic and International Studies) был добавлен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Список опубликован на сайте Минюста. Соответствующее решение Генпрокуратуры было принято 11 июня.

Центр называет себя некоммерческой исследовательской организацией в области политики, которая занимается продвижением практических идей для решения мировых проблем.

CSIS — один из самых авторитетных исследовательских центров по вопросам обороны, политике безопасности, международным отношениям. Организацию основали в 1962 году при Джорджтаунском университете в Вашингтоне американский адмирал Арли Берк и будущий посол США в НАТО (в 1983 — 1987 годах) Дэвид Эбшир. Сегодня в CSIS работает более 250 штатных сотрудников. Представителей организации регулярно приглашают в Конгресс США и американские органы исполнительной власти для анализа событий и предоставления рекомендаций по стратегии Вашингтона.

Также 1 июля в список нежелательных организаций попала немецкая организация Dekoder, создавшей и администрирующей одноименной портал. Генпрокуратура признала ее нежелательной еще 31 мая.

Представители ведомства отмечали, что портал публикует «исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России». Информация на нем доступна на русском и немецком языках. В качестве партнеров сайта также указаны ресурсы, которые уже внесены в России в реестр иноагентов и список нежелательных организаций.

Российское законодательство запрещает участвовать в деятельности «нежелательных организаций», за это грозит административное наказание. При повторном нарушении — уголовная ответственность с лишением свободы на срок до четырех лет. За финансирование «нежелательной организации» грозит заключение на срок до пяти лет.

По состоянию на 1 июля в реестре нежелательных значатся 172 организации.