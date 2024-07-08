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Политика ,  
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Моди на русском написал о планах Индии на укрепление связи с Россией

Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Индия ждет дальнейшего укрепления связей с Россией, заявил премьер-министр республики Нарендра Моди в своем блоге в социальной сети X (Twitter) по прибытии в Москву.

«Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества», — написал Моди по-русски.

Премьер также убежден, что укрепление связей «принесет большую пользу нашим народам».

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Сегодня, 8 июля, Моди прибыл в Россию, это его первая зарубежная поездка на третьем сроке в должности главы правительства.

Во время визита, который продлится до 9 июля, премьер-министр Индии собирается обсудить «различные региональные и глобальные вопросы» с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле ранее заявили о большом значении этой поездки.

Моди на русском написал о планах Индии на укрепление связи с Россией
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Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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