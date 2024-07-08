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Кадры проекта здания Национального центра «Россия». Видео

Появились кадры проекта здания Национального центра «Россия»

Пресс-служба Выставки «Россия» опубликовала видеоролик, на котором показано, как будет выглядеть здание одноименного Национального центра. Видео есть у РБК.

Кадры проекта здания Национального центра «Россия». Видео
Video

1 июля 2024 года российский президент Владимир Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» и его региональные филиалы. Центр должен стать продолжением выставки-форума «Россия» и демонстрировать достижения страны.

Путин приехал на завершение работы выставки «Россия»
Политика
Владимир Путин

«Будем создавать национальный центр на площадке «Экспо». Это решено», — заявил президент на встрече с сотрудниками Международной выставки-форума «Россия», которая состоялась 8 июля.

Выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года, в День народного единства. На выставке были представлены субъекты России, крупнейшие частные и государственные компании, а также органы исполнительной власти. По состоянию на 5 июня выставку посетили 15 млн человек. 

8 июля Владимир Путин приехал на закрытие выставки-форума «Россия». Его визит стал пятым с начала работы выставки.

Концепцию Национального центра представили на ВДНХ в июне. По словам генерального директора выставки «Россия» Натальи Виртуозовой, он станет местом гордости, достижений и будущего. «Мы создаем территорию диалога и вдохновения для новых свершений во всех областях жизни», — подчеркнула она.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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