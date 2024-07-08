Анита Цой (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Анита Цой — российская певица корейского происхождения. Родилась 7 февраля 1971 года в Москве. Окончила юридический факультет МГУ, а также эстрадный факультет Российской академии театрального искусства по классу «вокал». С 2001 года Анита Цой открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью «Анита». В 2003 году получила звание заслуженной артистки России.

В 2021 году Путин присвоил Аните Цой звание народной артистки России «за большие заслуги в области искусства». Тогда народными артистами также стали руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев, Андрей Ильин и Ольга Тумайкина из театра им. Вахтангова, Галина Тюнина из театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Наталия Чернова из «Сатирикона».