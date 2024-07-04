 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Воробьев назвал вопросом времени создание мемориала у «Крокуса»

Воробьев: открытие мемориала у «Крокуса» зависит от сроков восстановления здания
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Решение о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе» принято, сроки его появления зависят от процесса восстановления здания, заявил «РИА Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы говорим и с собственником, и с семьями, которые пострадали. Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал», — сказал он. Другие подробности будут известны позднее, добавил глава региона.

Воробьев допустил, что часть «Крокуса» отдадут под выставочную площадь
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале июня Воробьев сообщил, что на месте сгоревшего концертного зала может появиться сквер с памятником, однако финальное решение зависит от владельца Сrocus Group Араза Агаларова. Ранее он подчеркнул, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Число погибших превысило 140 человек, пострадали более 550.

Теги
Андрей Воробьев «Крокус Сити Холл» Московская область мемориал
Материалы по теме
Воробьев допустил, что часть «Крокуса» отдадут под выставочную площадь
Общество
Crocus Group восстановит периметр сгоревшего при теракте «Крокуса»
Общество
Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Воробьев назвал вопросом времени создание мемориала у «Крокуса» Общество, 04:30
Власти Киева заявили о работе ПВО Политика, 04:24
Над Брянской областью сбили два дрона Политика, 04:13
Город на западе Германии временно переименуют в честь Тейлор Свифт Общество, 04:06
Неизвестные напали на представителя правительства Франции перед выборами Политика, 03:46
Генералу Попову добавили обвинение в подлоге Политика, 03:46
Израиль признал своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории Политика, 03:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Один из крупнейших спонсоров демократов призвал Байдена выйти из гонки Политика, 03:14
Politico опубликовало письмо с призывом не принимать Украину в НАТО Политика, 02:42
Власти смягчили методику расчета налога на добычу угля Бизнес, 02:32
Ле Пен назвала провокацией твит российского МИДа со своей фотографией Политика, 02:01
«Ъ» узнал о задержании ФСБ попавшего под санкции США полковника Политика, 01:27
В Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 01:18
Минздрав рассказал, как пережить жару сердечникам и пожилым Общество, 01:06