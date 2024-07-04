Воробьев назвал вопросом времени создание мемориала у «Крокуса»

Решение о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе» принято, сроки его появления зависят от процесса восстановления здания, заявил «РИА Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы говорим и с собственником, и с семьями, которые пострадали. Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал», — сказал он. Другие подробности будут известны позднее, добавил глава региона.

В начале июня Воробьев сообщил, что на месте сгоревшего концертного зала может появиться сквер с памятником, однако финальное решение зависит от владельца Сrocus Group Араза Агаларова. Ранее он подчеркнул, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Число погибших превысило 140 человек, пострадали более 550.