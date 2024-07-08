Минобороны сообщило о лаборатории отравляющих веществ под Авдеевкой

Фото: Sandy Huffaker / Getty Images

В районе Авдеевки обнаружили украинскую лабораторию для производства отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Стенограмму его выступления опубликовало Минобороны России.

«В ходе проведения инженерной разведки в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки, в промышленной зоне на первом этаже разрушенного здания была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием. <...> В найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия», — сказал Кириллов.

Там нашли пробирки с цианидом натрия (натриевая соль синильной кислоты), серной кислотой и следами цианид-анионов.

Он добавил, что такая лаборатория может производить не менее 3 кг отравляющих веществ в сутки, а летальная ингаляционная доза для человека — 70–80 мг.

Кириллов уточнил, что данное вещество представляет собой бесцветную летучую жидкость с запахом горького миндаля. При вдыхании оно вызывает головокружение, учащение дыхания, рвоту, судороги, паралич дыхательной мускулатуры, что может привести к смерти.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия применение вещества данной группы — синильной кислоты — запрещено ст. 1 Конвенции, напомнил он.