Минобороны сообщило о лаборатории отравляющих веществ под Авдеевкой
В районе Авдеевки обнаружили украинскую лабораторию для производства отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Стенограмму его выступления опубликовало Минобороны России.
«В ходе проведения инженерной разведки в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки, в промышленной зоне на первом этаже разрушенного здания была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием. <...> В найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия», — сказал Кириллов.
Там нашли пробирки с цианидом натрия (натриевая соль синильной кислоты), серной кислотой и следами цианид-анионов.
Он добавил, что такая лаборатория может производить не менее 3 кг отравляющих веществ в сутки, а летальная ингаляционная доза для человека — 70–80 мг.
Кириллов уточнил, что данное вещество представляет собой бесцветную летучую жидкость с запахом горького миндаля. При вдыхании оно вызывает головокружение, учащение дыхания, рвоту, судороги, паралич дыхательной мускулатуры, что может привести к смерти.
В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия применение вещества данной группы — синильной кислоты — запрещено ст. 1 Конвенции, напомнил он.
В 1997 году вступила в силу Конвенция о запрещении химического оружия, которая положила начало ликвидации его по всему миру. На июль 2023 года участниками конвенции являются 193 государства.