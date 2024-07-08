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Общество ,  
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Четыре человека погибли в колодце очистных сооружений в Балаково

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Саратовской области в колодце очистных сооружений погибли четыре человека, это случилось на муниципальном унитарном предприятии (МУП) «Балаково-Водоканал», сообщил и.о. главы Балаковского муниципального района Сергей Барулин.

«Стало известно еще об одном погибшем сотруднике МУП «Балаково-Водоканал». Таким образом, погибли четыре человека. Еще одному оказывают медицинскую помощь», — написал он в телеграм-канале.

Барулин добавил, что выехал на место происшествия.

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Фото:prok76 / Telegram

Следователи города Балаково возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса — халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Причину произошедшего ведомство не уточнило.

Теги
Саратовская область погибшие Балаково
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