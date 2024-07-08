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Новые законы в России ,  
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Путин заявил о необходимости индексации выплат на детей-инвалидов

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пособия в размере 10 тыс. руб. на ребенка с ограниченными возможностями следует выплачивать любым родственникам, которые им занимаются, и эти деньги подлежат индексации. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Какая разница, кто ухаживает за ребенком — мама или бабушка? Нужно всех уравнять, выплачивать эти 10 тыс. [руб.] — пока, во всяком случае. И безусловно, их индексировать», — сказал президент на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» (цитата по «РИА Новости»).

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Путин также согласился с предложением выплачивать неистраченные остатки материнского капитала, начав с 10 тыс. руб.

Кроме того, правительство и Госдума должны принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку, добавил президент.

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Владимир Путин дети-инвалиды индексация выплаты
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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