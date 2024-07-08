Гладков сообщил об опасности ракетной атаки на Белгород и Шебекино

Жителей Белгорода, Шебекино и окрестностей предупредили об опасности ракетной атаки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал людей спуститься в подвал и оставаться там или в любом другом укрытии до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Днем в понедельник Гладков сообщал, что мирный житель погиб в результате атаки на Белгородский район. Также пострадали три человека, двое из них находятся без сознания.