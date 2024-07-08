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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об опасности ракетной атаки на Белгород и Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине

Жителей Белгорода, Шебекино и окрестностей предупредили об опасности ракетной атаки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал людей спуститься в подвал и оставаться там или в любом другом укрытии до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Один погиб, трое пострадали при обстреле окрестностей Белгорода
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Днем в понедельник Гладков сообщал, что мирный житель погиб в результате атаки на Белгородский район. Также пострадали три человека, двое из них находятся без сознания.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгород Шебекино Воздушная тревога
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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